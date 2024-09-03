Adanaspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Adanaspor'dan Keçiörengücü Maçı Hazırlıkları

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına start verdi. Turuncu-beyazlı ekip, 16 Eylül Pazartesi günü sahasında rakibiyle mücadele edecek.

Antrenman Detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Adanaspor antrenmanı yardımcı antrenör Francois Ciccolini yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Antrenman, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları ile devam etti. 5'e 2 pas çalışması yapılarak ilerleyen idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Saygı Duruşu ve Anma

Bunun yanı sıra, antrenman sırasında 30 Ağustos'ta yaşanan sağlık sorunu sonucu vefat eden teknik direktör Sol Bamba için saygı duruşunda bulunuldu. Takım, Bamba'nın isminin yazılı olduğu formalara çiçek bırakmayı da ihmal etmedi.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.