Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile Geçerek Galibiyet Hasretine Son Verdi

Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile Geçti

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, ‘Haftalar sonra galip gelmek güzel bir duygu, sevindirici’ açıklamasında bulundu.

Yusuf Şimşek'in Açıklamaları

Basın toplantısında maçın analizini yapan Şimşek, ilk yarıda kötü bir performans sergilediklerini belirtirken, “İkinci yarı yaptığımız değişiklikler, galip gelmemize ve bizi mutlu etmeye sebep oldu” dedi. Oyuncularını tebrik eden Şimşek, “Bizim yolumuz çok zor, dikenli. Gençlerbirliği maçından sonra başkanımızla, yönetimimizle konuşup transferler yaparak Adanaspor'u layık olduğu yerde bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Cephesi

Yeni Malatyaspor’un teknik sorumlusunun Murat Uçkun da maçın ilk yarısında iyi bir mücadele verdiklerini, ancak ikinci yarıda oyun adına kötü bir dönüş yaşadıklarını aktardı. Uçkun, “Penaltılar ve bireysel hatalarla yediğimiz gollerle 3-1 mağlup ayrıldık” dedi. Ayrıca, iki takım arasındaki dostluğa vurgu yaparak “Şehrimizden gelen taraftarımız ve Adanaspor taraftarının dostluğuyla güzel bir maç olması bizleri o yönden mutlu etti” sözlerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.