Adem Yeşilyurt'ta Trabzonspor Önde — Fenerbahçe Takipte

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için Trabzonspor ve Fenerbahçe devrede; Trabzonspor'un teklifi Karşıyaka tarafından olumlu karşılandı, nihai karar toplantı sonrası.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:33
Genç kanat oyuncusu için kritik haftaya girildi

Karşıyaka altyapısından yetişen ve 2007 doğumlu olan Adem Yeşilyurt, son dönemdeki performansıyla birçok kulübün radarına girdi. Genç kanat oyuncusunun yükselen grafiği, hem yurt içinden hem de yurt dışından takımların ilgisini çekti.

İç transferde en ciddi ilgiyi gösteren ekipler arasında Trabzonspor ve Fenerbahçe bulunuyor. Fenerbahçe, oyuncu hakkında yakından takip ve kulüpten bilgi alma sürecini sürdürürken, Trabzonspor daha hızlı hareket ederek yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor yönetiminin görüşmede sunduğu teklifin para ve oyuncu paketinden oluştuğu öğrenildi. Karşıyaka cephesi teklife olumlu yaklaşsa da kesin kararı vermek için süre talep etti.

Yeşil-kırmızılı yönetimin yapacağı toplantının ardından nihai kararın açıklanması bekleniyor. Tarafların hafta içinde anlaşarak transferi resmiyete dökmesi öngörülüyor. Anlaşma sağlanması halinde Adem Yeşilyurt'un sezon sonuna kadar Karşıyaka formasıyla sahada kalmaya devam edeceği ifade edildi.

