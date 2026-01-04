DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.937.363,43 -1,31%

Murat Salar: Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkacaklarını ve Ataşehir ile Kayışdağı projeleriyle sürdürülebilir gelir hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:48
Murat Salar: Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz

Murat Salar: "Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz"

Fenerbahçe'nin gelir stratejisinde yeni dönem

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından kulübün gelirleri ve projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Salar, göreve geldikleri ilk günden itibaren amaçlarının sportif başarı ile birlikte finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler olduğunu vurguladı.

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler. Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Salar'ın açıklaması, Bankalar Birliği’nden çıkış ve Ataşehir ile Kayışdağı projeleri üzerinden kulübe uzun vadeli gelir sağlama hedefini net biçimde ortaya koydu. Tüm detayların Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkan Sadettin Saran ve yönetim tarafından paylaşılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE BAŞKAN VEKİLİ MURAT SALAR

FENERBAHÇE BAŞKAN VEKİLİ MURAT SALAR

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Salar: Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz
2
Kaçkarlar'da Heliski Heyecanı 21. Kez Başladı
3
Alara Atmaca, U17 Flöre Dünya Kupası'nda Bronz Madalya
4
Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Kupa İçin 3 Puana Odaklandı
5
Bolu'da Kick Boks Gecesi: Nusret Yakşi Gençlere Boksu Tanıtacak
6
Korkuteli Pehlivanları Bursa'dan 9 Madalyayla Döndü
7
Galatasaray - Trabzonspor: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Gaziantep’te

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları