Murat Salar: "Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz"

Fenerbahçe'nin gelir stratejisinde yeni dönem

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından kulübün gelirleri ve projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Salar, göreve geldikleri ilk günden itibaren amaçlarının sportif başarı ile birlikte finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler olduğunu vurguladı.

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler. Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Salar'ın açıklaması, Bankalar Birliği’nden çıkış ve Ataşehir ile Kayışdağı projeleri üzerinden kulübe uzun vadeli gelir sağlama hedefini net biçimde ortaya koydu. Tüm detayların Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkan Sadettin Saran ve yönetim tarafından paylaşılacağı belirtildi.

