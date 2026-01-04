Alara Atmaca, U17 Flöre Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Alara Atmaca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Yıldız Kadınlar Flöre U17 Dünya Kupasında önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'yi temsil eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu sporcu turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Müsabakadaki performans

Zorlu rakiplerle kıyasıya mücadele eden Atmaca, turnuva boyunca sergilediği disiplinli ve kararlı performansla dikkat çekti. Aldığı üçüncülük derecesi, uluslararası arenada genç sporcularımızın yükselen performansını bir kez daha göstermiş oldu.

Kulüp tebriki ve beklentiler

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kulübü, sporcusu Alara Atmaca ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kulüp açıklamasında bu tür uluslararası derecelerin hem Türk eskrimi hem de Balıkesir spor camiası için gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

