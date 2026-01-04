DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.937.363,43 -1,31%

Kaçkarlar'da Heliski Heyecanı 21. Kez Başladı

Rize Kaçkar Dağları'nda 21. kez düzenlenen heliskiye yaklaşık 400 sporcu katılıyor; organizasyon 20 bin fit kayma garantisi sunuyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:21
Kaçkarlar'da Heliski Heyecanı 21. Kez Başladı

Kaçkarlar'da Heliski Heyecanı 21. Kez Başladı

Türkiye'de yalnızca Rize'de uygulanan heliski sezonu, Rize'nin Kaçkar Dağlarında yeniden başladı. 21 yıldır düzenlenen organizasyon için dünyanın farklı ülkelerinden sporcular, Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylasına geliyor.

Katılımcılar ve program

Sporcular, daha önce kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılıyor; parkur sonunda yeniden helikopterle alınarak tekrar zirvelere çıkarılıyor. Organizasyonda bu yıl yaklaşık 400 sporcunun katılımı bekleniyor. Turizmci Ahmet Haşimoğlu etkinliğin genellikle Avrupa'dan misafir çektiğini, ancak bu yıl ABD ve Rusya'dan da katılımcılar bulunduğunu belirtti. Etkinlik Nisan'ın 2. haftasına kadar sürüyor ve her hafta yaklaşık 30-35 kişi ağırlanıyor.

20 bin fit kayma garantisi

Organizasyon, sporculara 20 bin fit kayma garantisi veriyor. Haşimoğlu, sporcuların 2 bin 500 metrede bırakıldığını, bin 500 metreye indiğinde 1.000 metre kaymış sayıldıklarını anlatarak, garanti sağlanamadığında ekstra ücretin iade edildiğini söyledi.

Kaçkarlar'ın kar kalitesi

Haşimoğlu, Kaçkarlar'daki karın eşsiz olduğuna vurgu yaparak, 'Ayder Yaylası'nda daha ocak başında 1 metre kar vardı' dedi. Kayılacak bölgelerde kar kalınlığının 4 metre civarında olduğunu belirtti ve bölgedeki karın Türkiye'nin diğer merkezlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Karadeniz'in rüzgarıyla oluşan kristal kar yapısı, sporcuların en çok sevdiği unsurlar arasında yer alıyor. Haşimoğlu, deniz esintisinin dağa vurmasıyla karın ezildiğini, üzerine 20 santimetre pudra kar yağdığını ve kayarken ortaya çıkan 'kar tozunun' kayakçılara keyif verdiğini anlattı.

Güvenlik ve brifingler

Heliski Türkiye Operasyon Departmanı çalışanı Celal Özkan ise sporcuların bırakılmadan önce brifing aldığını belirtti. 'Şu anda şartlar ve koşullar çok iyi. Misafirler akşam geliyor; ertesi sabah güvenlik tedbirleri, helikoptere biniş ve çığ durumunda ilk müdahale konularında eğitim veriliyor. Sonra 1 rehber eşliğinde, 4'er kişilik gruplar halinde yukarı çıkıp hava müsait olduğu sürece gün boyu kayıyorlar' dedi.

Özkan, çığ riskine karşı özel bir ekibin analiz yaptığını ve ekibin içinde çığ uzmanlarının bulunduğunu vurguladı: 'Kar olan her yerde çığ riski var ama ekibimiz analizlerini yapıyor. Analiz sonucuna göre nerede kayılacağına karar veriliyor. Çığ riski yoksa daha dik, risk varsa eğimi az yerlerde kayılıyor. Profesyonel bir ekiple bu zamana kadar sıkıntı yaşamadan geldik.'

TÜRKİYE'DE SADECE RİZE'DE YAPILAN HELİSKİ, RİZE'NİN KAÇKAR DAĞLARI'NDA BAŞLADI.

TÜRKİYE'DE SADECE RİZE'DE YAPILAN HELİSKİ, RİZE'NİN KAÇKAR DAĞLARI'NDA BAŞLADI.

TÜRKİYE'DE SADECE RİZE'DE YAPILAN HELİSKİ, RİZE'NİN KAÇKAR DAĞLARI'NDA BAŞLADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Salar: Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz
2
Kaçkarlar'da Heliski Heyecanı 21. Kez Başladı
3
Alara Atmaca, U17 Flöre Dünya Kupası'nda Bronz Madalya
4
Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Kupa İçin 3 Puana Odaklandı
5
Bolu'da Kick Boks Gecesi: Nusret Yakşi Gençlere Boksu Tanıtacak
6
Korkuteli Pehlivanları Bursa'dan 9 Madalyayla Döndü
7
Galatasaray - Trabzonspor: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Gaziantep’te

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları