Kaçkarlar'da Heliski Heyecanı 21. Kez Başladı

Türkiye'de yalnızca Rize'de uygulanan heliski sezonu, Rize'nin Kaçkar Dağlarında yeniden başladı. 21 yıldır düzenlenen organizasyon için dünyanın farklı ülkelerinden sporcular, Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylasına geliyor.

Katılımcılar ve program

Sporcular, daha önce kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılıyor; parkur sonunda yeniden helikopterle alınarak tekrar zirvelere çıkarılıyor. Organizasyonda bu yıl yaklaşık 400 sporcunun katılımı bekleniyor. Turizmci Ahmet Haşimoğlu etkinliğin genellikle Avrupa'dan misafir çektiğini, ancak bu yıl ABD ve Rusya'dan da katılımcılar bulunduğunu belirtti. Etkinlik Nisan'ın 2. haftasına kadar sürüyor ve her hafta yaklaşık 30-35 kişi ağırlanıyor.

20 bin fit kayma garantisi

Organizasyon, sporculara 20 bin fit kayma garantisi veriyor. Haşimoğlu, sporcuların 2 bin 500 metrede bırakıldığını, bin 500 metreye indiğinde 1.000 metre kaymış sayıldıklarını anlatarak, garanti sağlanamadığında ekstra ücretin iade edildiğini söyledi.

Kaçkarlar'ın kar kalitesi

Haşimoğlu, Kaçkarlar'daki karın eşsiz olduğuna vurgu yaparak, 'Ayder Yaylası'nda daha ocak başında 1 metre kar vardı' dedi. Kayılacak bölgelerde kar kalınlığının 4 metre civarında olduğunu belirtti ve bölgedeki karın Türkiye'nin diğer merkezlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Karadeniz'in rüzgarıyla oluşan kristal kar yapısı, sporcuların en çok sevdiği unsurlar arasında yer alıyor. Haşimoğlu, deniz esintisinin dağa vurmasıyla karın ezildiğini, üzerine 20 santimetre pudra kar yağdığını ve kayarken ortaya çıkan 'kar tozunun' kayakçılara keyif verdiğini anlattı.

Güvenlik ve brifingler

Heliski Türkiye Operasyon Departmanı çalışanı Celal Özkan ise sporcuların bırakılmadan önce brifing aldığını belirtti. 'Şu anda şartlar ve koşullar çok iyi. Misafirler akşam geliyor; ertesi sabah güvenlik tedbirleri, helikoptere biniş ve çığ durumunda ilk müdahale konularında eğitim veriliyor. Sonra 1 rehber eşliğinde, 4'er kişilik gruplar halinde yukarı çıkıp hava müsait olduğu sürece gün boyu kayıyorlar' dedi.

Özkan, çığ riskine karşı özel bir ekibin analiz yaptığını ve ekibin içinde çığ uzmanlarının bulunduğunu vurguladı: 'Kar olan her yerde çığ riski var ama ekibimiz analizlerini yapıyor. Analiz sonucuna göre nerede kayılacağına karar veriliyor. Çığ riski yoksa daha dik, risk varsa eğimi az yerlerde kayılıyor. Profesyonel bir ekiple bu zamana kadar sıkıntı yaşamadan geldik.'

TÜRKİYE'DE SADECE RİZE'DE YAPILAN HELİSKİ, RİZE'NİN KAÇKAR DAĞLARI'NDA BAŞLADI.