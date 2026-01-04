Galatasaray - Trabzonspor: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Gaziantep’te

Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor yarın Gaziantep Stadyumu'nda mücadele edecek. Maç, saat 20.30'da başlayacak ve organizasyonda iki takım ilk kez bu turda rakip olacak.

Turnuva formatında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre Süper Kupa formatı yenilendi. Yeni sistemde karşılaşmalar ilk kez dört takımla oynanacak; yarı final eşleşmeleri Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti ile, Türkiye Kupası kazananı ile lig ikincisinin karşılaşması şeklinde belirlendi. Maçlar tek maç eleme usulüyle oynanacak ve kazananlar finale yükselecek. Turu geçen takım, ilk finalist olacak ve finalde Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Geçen sezon ve ön bilgiler

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde ederken, bordo-mavililer Türkiye Kupası finalisti olmuştu.

142. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar dahil olmak üzere toplam 141 kez karşılaştı; bu maçla beraber iki ekip 142. randevu'ya çıkıyor. Söz konusu maçlarda Galatasaray 65 galibiyet, Trabzonspor 44 galibiyet aldı; 32 mücadele ise berabere sonuçlandı. Tarafların attığı goller ise sırasıyla 192 (Galatasaray) ve 156 (Trabzonspor) olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu sezon ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.

Süper Kupa geçmişi

Süper Kupa adıyla oynanmaya başlandığı 2006'dan itibaren Galatasaray kupayı 7 kez (2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2024) kazanırken; Trabzonspor ise 3 kez (2010, 2021, 2022) bu başarıya ulaştı.

Son dönemdeki üstünlük

İki takım arasında oynanan son 10 mücadelede Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Bu dönemde oynanan 9 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında Galatasaray 6 galibiyet alırken, Trabzonspor 1 galibiyet elde etti ve 3 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Teknik direktör rekabeti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke bu maçla birlikte resmi karşılaşmalarda 9. kez rakip olacaklar. Bugüne kadar resmi maçlarda iki teknik adam 8 kez karşılaştı; Buruk'un ekipleri 7 galibiyet alırken, 1 maç berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Buruk'un takımları 18 gol atarken, Tekke'nin ekipleri 1 gol kaydetti.

Okan Buruk'un Trabzonspor karnesi

Okan Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray teknik direktörlük dönemlerinde Trabzonspor ile toplam 20 kez karşılaştı; bu maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Eksikler: Afrika Uluslar Kupası

Her iki takımın bazı önemli isimleri Afrika Uluslar Kupası kadrosunda olduğu için yarınki maçta yer alamayacak. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, Trabzonspor'da ise Paul Onuachu ve Christ Inao Oulai ülkeleriyle turnuvaya devam ediyor. Ayrıca Galatasaray'da, Gabon ile AFCON'dan elenen Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun oynaması beklenmiyor.

Eren Elmalı'nın durumu

Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması kapsamında 13 Kasım 2025 tarihinde verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezası nedeniyle sürecin ardından dönüş yapıyor. Elmalı son olarak 9 Kasım tarihinde Süper Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda oynanan maçta forma giymişti. Cezası sebebiyle 8 resmi müsabakada yer alamayan oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma dönecek.

Hakem ataması

Galatasaray - Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcıları Anıl Usta ve Serkan Çimen olurken, maçın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olarak belirlendi. Ayrıca iki takım arasında oynanan son iki maçta da Cihan Aydın'ın görev yaptığı kayıtlarda yer alıyor.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE GALATASARAY İLE TRABZONSPOR YARIN GAZİANTEP'TE KOZLARINI PAYLAŞACAK. (ARŞİV)