Korkuteli Pehlivanları Bursa'dan 9 Madalyayla Döndü

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi, Bursa'daki Şehit Cüneyt Yıldız U15 Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası'ndan 9 madalya ve takım şampiyonluğuyla döndü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:23
Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri, Bursa’da düzenlenen Şehit Cüneyt Yıldız U15 Uluslararası Serbest Güreş Turnuvasından toplam 9 madalya ile takım şampiyonu olarak döndü.

Turnuva Detayları

Kestel Belediyesi tarafından şehit belediye başkanı Cüneyt Yıldız anısına düzenlenen U15 Güreş Turnuvası’na 5 ülkeden 17 takım ve 350 sporcu katıldı.

Dereceler ve Madalyalar

Şampiyon olan sporcular: 38 kg - Efe Koyuncu, 41 kg - Ege Koyuncu, 48 kg - Cumhur Abay ve 85 kg - Emirhan Yüksel.

İkincilik kazananlar: 62 kg - Bedirhan Zeki Demir ile 100 kg - Metin Kenan Çalışkan.

Üçüncülük alanlar: 62 kg - Hakan Sülek, 38 kg - Arif Bayram Özdemir ve 100 kg - Bedirhan Aktaş.

İlçe Müdüründen Değerlendirme

Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, turnuva hakkında yaptığı açıklamada: "Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi olarak Bursa’da düzenlenen Şehit Cüneyt U15 Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası’ndan 9 madalyayla döndüler. Sporcularımızı en iyi şekilde hazırlayan, çalıştıran antrenörlerimiz Ali Topal ile Ramazan Böcü’ye ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

