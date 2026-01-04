Korkuteli Pehlivanları Bursa'dan 9 Madalyayla Döndü

Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri, Bursa’da düzenlenen Şehit Cüneyt Yıldız U15 Uluslararası Serbest Güreş Turnuvasından toplam 9 madalya ile takım şampiyonu olarak döndü.

Turnuva Detayları

Kestel Belediyesi tarafından şehit belediye başkanı Cüneyt Yıldız anısına düzenlenen U15 Güreş Turnuvası’na 5 ülkeden 17 takım ve 350 sporcu katıldı.

Dereceler ve Madalyalar

Şampiyon olan sporcular: 38 kg - Efe Koyuncu, 41 kg - Ege Koyuncu, 48 kg - Cumhur Abay ve 85 kg - Emirhan Yüksel.

İkincilik kazananlar: 62 kg - Bedirhan Zeki Demir ile 100 kg - Metin Kenan Çalışkan.

Üçüncülük alanlar: 62 kg - Hakan Sülek, 38 kg - Arif Bayram Özdemir ve 100 kg - Bedirhan Aktaş.

İlçe Müdüründen Değerlendirme

Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, turnuva hakkında yaptığı açıklamada: "Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi olarak Bursa’da düzenlenen Şehit Cüneyt U15 Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası’ndan 9 madalyayla döndüler. Sporcularımızı en iyi şekilde hazırlayan, çalıştıran antrenörlerimiz Ali Topal ile Ramazan Böcü’ye ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

BURSA’DA DÜZENLENEN ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ U15 ULUSLARARASI SERBEST GÜREŞ TURNUVASI'NDA, KORKUTELİ CENGİZ ELBEYE GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ GÜREŞÇİLERİ, TAKIM ŞAMPİYONU OLDU.