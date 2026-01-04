Bolu'da Kick Boks Gecesi: Nusret Yakşi Gençlere Boksu Tanıtacak

Kick boks organizatörü Nusret Yakşi, 8 Şubat tarihinde Bolu'da düzenlenecek kick boks gecesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Organizasyonda 20 ülkeden sporcular ringe çıkacak.

Geçen organizasyonun yankıları

Yakşi, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen organizasyonun yoğun geçtiğini belirtti. 26 Aralık’taki organizasyona yaklaşık 40 ülke katıldı. Türk sporcuların aktif rol oynadığını söyleyen Yakşi, yaklaşık 8 sporcumuzun altın madalya kazandığını ve bir sporcunun da kemer elde ettiğini aktardı.

Bolu'da öne çıkacak karşılaşmalar

Yakşi, Bolu gecesinde Türkiye’nin öne çıkan dövüşçülerinden Muhammed Dursunun ünvan maçına çıkacağını vurguladı. Organizasyonda birbirinden değerli sporcuların yer alacağını söyleyerek, Bolu'daki karşılaşmaların önemli olacağını ifade etti. Etkinliğe destek veren Boluspor Başkanı Erdal Bayrak ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a teşekkür etti.

Amacımız Bolu’daki gençlere boksu tanıtmak

Etkinliğin Bolu'da düzenlenme nedenini üniversite öğrencileri ve şehrin tanıtımıyla ilişkilendiren Yakşi, burada daha önce böyle bir etkinlik yapılmadığını, amacın gençlere sporu tanıtmak ve "boks sporu da var" dedirtmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceği ve güçlü isimler

Kick boksta Türkiye'nin durumuna dair görüşlerini paylaşan Yakşi, dünya ile kıyaslandığında Türkiye'de çok iyi sporcular bulunduğunu belirtti. Cihat Kepenek, Muhammed Dursun ve Kadir Yıldırım gibi isimleri örnek gösterdi. Kadir Yıldırım'ın geçtiğimiz ay dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Yakşi, Türkiye'yi ilerleyen yıllarda daha da iyi yerlerde gördüğünü ifade etti.

KİCK BOKS ORGANİZATÖRÜ NUSRET YAKŞİ