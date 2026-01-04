DOLAR
Somaspor ikinci yarıya Cafer Elek ile hazırlanıyor

Somaspor, yeni teknik direktör Cafer Elek yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor; hedef ligde kalmak ve düşme hattından uzaklaşmak.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:46
Somaspor ikinci yarıya Cafer Elek ile hazırlanıyor

Somaspor ikinci yarıya Cafer Elek ile hazırlanıyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Manisa temsilcisi Somaspor, ligin ikinci devre hazırlıklarını yeni teknik direktörü Cafer Elek yönetiminde sürdürüyor. İlk yarıyı düşme potasında tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıkış yakalayarak alt sıralardan uzaklaşmayı ve ligde kalmayı hedefliyor.

Hazırlıklar ve teknik heyet

Sezonun ilk yarısında beklenen sonuçları alamayan Somaspor’da teknik direktör değişikliğine gidildi. Göreve getirilen Cafer Elek ile takımda yeni bir sayfa açılması amaçlanıyor. İkinci devre hazırlıklarının yoğun tempoda geçtiği, antrenmanların disiplinli ve istekli olduğu gözlendi.

Cafer Elek’in futbolcularla yakından ilgilendiği, özellikle takım savunması ve mücadele gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Somaspor yönetimi de ikinci yarı öncesi takıma güven duyduklarını belirterek, camia olarak ligde kalma hedefine kenetlendiklerini ifade etti.

İlk yarı performansı ve ikinci yarı programı

Somaspor, ilk devrede teknik direktör Recep Çetin yönetiminde çıktığı 17 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak ligi eksi 29 averajla 16. sırada, düşme potasında tamamlamıştı.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci devrenin ilk maçını deplasmanda Güzide Gebze Spor Kulübü ile 10 Ocak Pazar günü saat 15.00’te oynayacak. İki takım arasında Soma’da oynanan mücadelede Güzide Gebze Spor Kulübü sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Somaspor, yeni teknik heyet ve futbolcularıyla taraftar desteğini de arkasına alarak, ikinci yarıda alacağı puanlarla düşme potasından uzaklaşmayı ve ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

