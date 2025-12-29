DOLAR
Ağrı'da Kar ve Soğuğa Rağmen: Ağrı Kadın Futbol Takımı 4-1 Kazandı

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Ağrı Kadın Futbol Takımı, kar ve dondurucu soğuğa rağmen Kahramanmaraş Anadolu Spor'u 4-1 mağlup etti. Goller İrem, Esma, Müjde ve Hasret'ten.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 00:12
Ağrı'da Kar ve Soğuğa Rağmen: Ağrı Kadın Futbol Takımı 4-1 Kazandı

Ağrı'da Kar ve Soğuğa Rağmen: Ağrı Kadın Futbol Takımı 4-1 Kazandı

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen sahasında Kahramanmaraş Anadolu Spor Kadın Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup etti.

Stadyumda Zorlu Hazırlık

Ağrı’da dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı karla kaplandı. Maçın oynanabilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak koordinesinde sabah erken saatlerde başlatılan çalışmalarla saha zemnindeki kar kütlesi temizlendi. Karşılaşma yaklaşık 3 saat gecikmeli başladı ve olumsuz hava şartlarına rağmen oynandı.

Maçın Seyri ve Goller

Kar yağışı ve dondurucu soğuk, futbolcuları zorladı; saha içindeki oyuncular ve yedek kulübesindekiler soğuktan korunmak için battaniyelere sarıldı. Buna rağmen ev sahibi ekip oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ağrı ekibinin galibiyet gollerini İrem, Esma, Müjde ve Hasret (penaltıdan) kaydetti. Konuk ekip Kahramanmaraş Anadolu Spor'un tek golü birinci yarıda geldi.

Tribünde Önemli İsimler ve Açıklamalar

Karşılaşmayı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım ve Ağrı 1970 Spor Kulübü Asbaşkanı Tekin Yuşan tribünden takip etti.

Maçın ardından açıklama yapan Ağrı Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Önder Tunay, zorlu hava koşullarına rağmen mücadeleyi bırakmayan futbolcularını tebrik etti ve takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti. Futbolcular da havanın çok soğuk olduğunu vurgulayarak, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

