Selendi Belediyespor namağlup liderliğe yükseldi

Manisa 1. Amatör Küme Alaşehir Grubu’nda mücadele eden Selendi Belediyespor, evinde konuk ettiği grubun lideri Uluderbentspor'u 1-0 yenerek zirveye çıktı.

Maçın özeti

Geçtiğimiz sezon şanssız bir şekilde Süper Amatör Küme’den 1. Amatör Küme’ye düşen Selendi Belediyespor, yeni sezona yaptığı takviyelerle iddialı başladı. Takım, ilk yarıya 4’te 4 yaparak girdi ve averajla aynı puandaki Uluderbentspor’u yenerek ilk yarıyı namağlup lider tamamladı.

Maç, Selendi 3 Eylül Şehir Stadı’nda oynandı. Karşılaşmayı hakemler Yarkın Keseciler, Kadir İnce ve Muhammet Çoban yönetti. Mücadeleyi Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ile çok sayıda Selendili sporsever izledi. Uluderbentspor taraftarları da deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.

Gollü an

Karşılaşmanın 9. dakikasında ani gelişen Selendi atağında sol kanatta topla buluşan Abdülkadir, kalecinin yanından topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Uluderbentspor’un baskılı oyununa rağmen Selendi savunması gole izin vermedi ve karşılaşma 1-0 tamamlandı.

Kutlama ve açıklamalar

Maç sonunda Selendi Belediyesporlu futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kulüp Başkanı Ömer Karagöz, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu takım inanmış bir takım. Taraftarlarımızın desteğiyle bugün 3 puanı alarak namağlup liderliğe yükseldik. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Biz inandık, oyuncularımız inandı, yöneticilerimiz, başkanımız ve taraftarlarımız inandı. Tek hedefimiz sezon sonunda şampiyonluk" dedi.

Karşılaşmanın ardından Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız ve Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, soyunma odasına giderek Selendi Belediyesporlu futbolcuları galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

