Dersimspor-Serhat Ardahan maçında ceza sahasında uyuyan köpek gülümsetti

Bölgesel Amatör Lig 12. haftasında Tunceli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Dersimspor-Serhat Ardahan maçında ceza sahasında uyuyan köpek, görevlilerin müdahalesiyle saha dışına alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 21:04
Bölgesel Amatör Lig 12. hafta mücadelesinde ilginç anlar

Tunceli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Dersimspor-Serhat Ardahan karşılaşmasında sahaya izinsiz giren ve ceza sahasında uyuyan bir köpek, tribünlerde ve sahada gülümseten anlara sahne oldu.

Bölgesel Amatör Lig 12. haftasında oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ikinci yarısında ceza sahasına giren sahipsiz köpek kalenin hemen önünde uyumaya başladı. Maçın durduğu anlarda futbolcular bir süre köpeği saha dışına çıkarmaya çalıştı ancak bu girişimler başarıyla sonuçlanmadı.

Olayın ardından bir görevli, köpeği uyandırmak ve saha dışına yönlendirmek için az miktarda su sıçrattı. Köpeğin saha dışına gitmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Bu ilginç sahne, maçın ilerleyen dakikalarında tribünlerde ve sosyal medyada tebessüm yarattı.

