Ağrı'da Muay Thai Rüzgarı: Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Sona Erdi

Ağrı'da 22-25 Ocak'ta düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı; 14 ilden yaklaşık 170 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 15:30
Ağrı’da düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilen final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Organizasyon ve Amaç

Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen organizasyon, nefes kesen final mücadeleleriyle son buldu. Sporcular, Türkiye Şampiyonası vizesi almak için ringe çıktı.

Yoğun Katılım ve Mücadele

22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonaya, bölgenin en yetenekli sporcuları katıldı. Zorlu kış şartlarına rağmen etkinliğe 14 ilden yaklaşık 170 sporcu iştirak etti. Antrenörler, hakemler ve idarecilerle birlikte yaklaşık 250 kişilik bir kafile Ağrı’da ağırlandı ve dört gün boyunca çekişmeli maçlara sahne olundu.

Şampiyonların Hedefi: Türkiye Finalleri

Kendi sıkletlerinde altın madalya kazanan sporcular, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Türkiye Muay Thai Şampiyonasında bölgelerini temsil etme hakkı elde etti.

Ödül Töreni ve Kapanış

Final müsabakaları sonrası düzenlenen madalya töreninde dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Muay Thai İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi. Organizasyon, fair-play ruhunun ön planda olduğu atmosferde, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

