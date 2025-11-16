Ağrı Kadın Futbol Takımı Erzincan'ı 5-0 Mağlup Etti

Erzincan Ülkü Spor Kompleksi — TFF Kadınlar 2. Ligi

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Erzincan Gençler Gücü Spor Kadın Futbol Takımı'nı farklı bir skorla mağlup etti. Erzincan Ülkü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Ağrı ekibi mücadele boyunca üstün bir performans sergiledi ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Maçta gol perdesini açan ve bir gol daha kaydeden oyuncu İrem (2) olurken, diğer golleri Ceylan, Müjde ve Esma attı. Takım, hem savunmada hem hücumda disiplinli bir oyun ortaya koyarak rakibi karşısında üstünlüğünü korudu.

Teknik Direktör Önder Tunay, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takımın yaşadığı zorluklara dikkati çekti ve şunları söyledi: "Takımımız, tüm eksikliklere ve maddi imkânsızlıklara rağmen onurlu bir mücadele ortaya koyuyor. Bugünkü galibiyet, kızlarımızın emeğinin ve azminin eseridir. Bizler Ağrı’nın spor alanındaki marka değerini yükseltmek için mücadele ediyoruz. Umuyoruz ki bu çabamız, Ağrı halkı ve yöneticiler tarafından görülür ve takımımız hak ettiği desteği alır."

Ağrı Kadın Futbol Takımı, aldığı bu farklı galibiyetle ligde moral kazanarak yoluna devam ediyor.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) KADINLAR 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN AĞRI KADIN FUTBOL TAKIMI, DEPLASMANDA ERZİNCAN GENÇLER GÜCÜ SPOR KADIN FUTBOL TAKIMI’NI 5-0 MAĞLUP ETTİ.