Ahlatcı Çorum FK'de Kabongo Kasongo ile Ayrılık Resmileşti

Ahlatcı Çorum FK'de Kadro Değişikliği

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, forvet oyuncusu Kabongo Kasongo ile yollarını ayırdı. Kulüp, 31 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini duyurdu.

Sözleşme Detayları ve Teşekkür Mesajı

Ahlatcı Çorum FK'den yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kabongo Kasongo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişmeyle birlikte Ahlatcı Çorum FK'nın transfer politikası ve takım yapısındaki değişikliklerin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.