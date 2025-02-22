Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor Maçında Beraberlik: Teknik Direktörler Değerlendirdi

Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor Maçının Ardından Analiz

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, konuk ettiği Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK yardımcı antrenörü Ziya Akçeken, maç sonrasında açıklamalarda bulunarak, "Kazansaydık, play-off için önemli bir galibiyet olurdu. Bundan dolayı biraz üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Pozisyonların Değerlendirilmesi

Teknik direktör Serkan Özbalta'nın kırmızı kart görmesiyle sona eren mücadelenin basın toplantısında, Akçeken, "İlk yarıyı 3-0 önde kapatabileceğimiz pozisyonlar yakaladık ama rakip kalabalık bir savunma yaptı. Kenardan yapılan ortalardaki kalitesizlik nedeniyle gol atmakta zorlandık" dedi.

Peni İtirazı ve Hakem Kararları

Adanaspor'un kazandığı penaltının "anlamsız" olduğunu vurgulayan Ziya Akçeken, "Bu durum moralimizi bozdu. Penaltıya itiraz ettik çünkü dışarıdaki el hareketi, şiddetsizdi. Ayrıca, maçın sonunda Thomas Verheydt'in daha ağır bir pozisyonu var ama hakem VAR'a gitmiyor. Hakem kararlarına anlam veremiyoruz ve kamuoyunda yabancı hakem konuşuluyor" şeklinde konuştu.

İkinci Yarı Performansı

İkinci yarıya yönelik değişikliklerden bahseden Akçeken, "Oyun formasyonumuzu değiştirdik ve ofansif oyuncularımızı sahaya sürdük. Golü bulduk ama daha fazlasını atabilirdik. Maçı kazanabilirdik ancak önümüzdeki maçlara bakmalıyız" dedi.

Adanaspor Cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise Ahlatcı Çorum FK’yı iyi analiz ettiklerini belirtti. Maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını ancak 1 puanla yetindiklerini ifade etti. Keleş, "Savunmamız iyiydi, ama hücumda daha iyi olabilirdik. Oyun 1-0 iken sonuçlandırabilirdik" görüşünü paylaştı.

Kadroda Yenilikler

Keleş, takımın kadrosundaki 9 oyuncunun ara transfer döneminde katıldığını vurguladı. "Yeni bir kadroyuz ve uyum sürecini atlatmak istiyoruz. Deplasmandan alınan 1 puan önemli ama kazanmak daha iyi olacaktı. Umudumuzu sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Adanaspor, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Adanaspor, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.