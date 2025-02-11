Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yenerek 3 Puanı Kazandı

Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yenen Maçın Ardından Önemli Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, konuk ekibi Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Serkan Özbalta, karşılaştıkları camiaya büyük bir saygı duyduklarını belirtti.

Özbalta: Duygusal Bir Maçtı

Özbalta, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Duygusal anlamda zor bir maça çıktık. Rakip takımın durumu herkes tarafından biliniyor. Öncelikle Yeni Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Gencecik oyuncular ellerinden gelen çabayı gösterdiler ama bu her zaman yeterli olmuyor," dedi.

Özbalta, "Bu tür karşılaşmalarda her takımın kazanabileceği bir ortam oluşuyor ve bu sebeple favori olmanın getirdiği bir baskı da vardır. Sonuçta 3 puanı elde ettik ve ligde bir haftayı geride bıraktık. Ancak herhangi bir detay konusunda şimdilik konuşmak istemiyorum," ifadelerini kullandı.

Saygı ve Merhamet Vurgusu

Serkan Özbalta, Yeni Malatyaspor'a duydukları saygıyı vurgulayarak, "Bugünkü maç benim için duygusal açıdan kolay değildi. Aşırı profesyonel olmanın beklendiği bir meslek bu. Karşımızda sıkıntılı bir süreçten geçen bir ekip var. Oyuncularım, benim gibi merhametli davranarak 6 ya da 7 gol atmadılar. Maç bittiğinde bu durumdan razıyım, çünkü çok zor durumda olan bir takımla oynadık," diye ekledi.

Yeni Malatyaspor Cephesi

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlu Murat Uçkun ise Çorum FK taraftarlarının kendisine verdiği, üzerinde "Çorum-Malatya el ele" ve "6 Şubat unutmadık, unutturmayacağız. Hoş geldiniz Malatya" yazılı kartonları gösterdi.

Uçkun: Taraftar Desteği Önemli

Uçkun, ligde iki hafta üst üste kötü sonuçlar aldıklarını ve bu süreçte taraftarların kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizdi. "Futbolcu kardeşlerimizin onurlu duruşu ve mücadelesi, taraftarlarımızın bize olan desteği bizim için kritik öneme sahip. Çorum halkının göstermiş olduğu ilgi, futbolun insanları bir araya getirdiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu açıdan tüm Çorum halkına teşekkür ediyoruz," dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum Fk, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum Fk, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun (fotoğrafta), maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.