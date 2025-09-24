Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da: 2. Gün Sonuçları

Ankara'da düzenlenen 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı; Zeren Spor namağlup ilerliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:21
Uluslararası katılımla Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde devam ediyor

Uluslararası katılımla Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde Ankara'da devam eden 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nın ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Turnuva, Türk voleyboluna büyük katkılarda bulunan merhum Ahmet Göksu'nun adıyla bu yıl ikincisi düzenleniyor.

Selim Sırrı Tarcan Zeren Spor Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmada Nilüfer Belediyespor Eker, Alman temsilcisi SC Potsdam3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

İkinci maçta Polonya temsilcisi KS Developres Rzeszow, Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv'i 3-0 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Günün son mücadelesinde ise ev sahibi Zeren Spor, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandı ve turnuvada namağlup yoluna devam etti.

Yarınki maç programı:

11.00 Maritza Plovdiv - Nilüfer Belediyespor

14.00 Beşiktaş - SC Potsdam

17.00 Zeren Spor - Developres Rzeszow

Uluslararası bir katılımla Zeren Spor Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da devam eden 2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Kadınlar Turnuvası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Turnuvanın ikinci gününde, Nilüfer Belediyespor Eker ile Alman temsilcisi SC Potsdam, Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv ile Polonya temsilcisi KS Developres Rzeszów, Zeren Spor Kulübü ile Beşiktaş karşılaştı.

