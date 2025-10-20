Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri: Kenan Yıldız ve Servet Yardımcı Roma'da Ödül Aldı

Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri Roma'da sahiplerini buldu

İtalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri töreni, Roma'da İtalya Kültür Bakanlığının himayesiyle ve Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) ortaklığında gerçekleştirildi. Törende iş, kültür, sanat, diplomasi ve spor alanında Akdeniz coğrafyasına katkı sağlayan isimler ödüllendirildi.

Servet Yardımcı: "Bu an ülkem için de çok anlamlı"

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu eski üyesi Servet Yardımcı, Roma'daki törende eşi Handan Yardımcı ile hazır bulundu. Yardımcı'ya ödülünü AIPS Avrupa Bölgesi Başkanı Charles Camenzuli ve USSI Başkanı Gianfranco Coppola takdim etti.

"Çok teşekkür ederim. Bugün Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'nü almak benim için büyük bir onur. Bu an sadece benim için değil, aynı zamanda ülkem için de çok anlamlı."

Yardımcı, UEFA'da başkan yardımcısı ve TFF Başkanı olduğu dönemdeki misyonunu futbolu korumak ve geliştirmek olarak tanımladı ve hem ödülü düzenleyenlere hem de UEFA'daki çalışmalarında kendisine destek veren Aleksander Ceferin'e teşekkür etti.

"Ülkem Türkiye ile İtalya derin bağlara sahiptir ve ortak bir tarih, kültür ve futbol sevgisini paylaşırız. İtalya gibi büyük bir ülkeyle birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2032) ev sahipliği yapacak olmak gerçekten özel bir deneyim olacak. Bu ödül, sadece bir yolculuğun tanınması değil, aynı zamanda sporun neler başarabileceğinin bir göstergesidir. Spor duvarları yıkar, barışı getirir ve en önemlisi, yeni nesillere ilham verir. Ben her zaman futbolun, bu güzel oyunun yanında olacağım ve ona gururla hizmet etmeye devam edeceğim."

Tören sunucusunun A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella hakkındaki görüşünü sorması üzerine Yardımcı, milli takımın genç ve başarılı bir jenerasyona sahip olduğunu belirterek, "Montella, Türkiye'de hepimiz tarafından çok seviliyor. Milli takımımızın onun liderliğinde, çok yakında Dünya Kupası'na katılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız: "Akdeniz'de kendimi bir elçi gibi hissediyorum"

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Akdeniz'de kültürleri ve hayalleri birleştiren genç yeteneklerin sembolü olarak ödüle layık görüldü. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Real Madrid ile maçının olması nedeniyle törene katılamayan Kenan, görüntülü bir mesaj gönderdi.

"Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, gerçekten benim için büyük bir onur."

Kenan, Alessandro Del Piero'nun izinden giderek giydiği 10 numaralı formanın sorumluluğunu vurguladı ve takım arkadaşları ile teknik ekibe teşekkür etti: "Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman en üst düzeyde performans göstermek için elimden geleni yapıyorum. Aynı zamanda takım arkadaşlarıma ve teknik direktörüme de özel teşekkürlerimi iletiyorum, çünkü bunu sadece bireysel bir çabanın sonucu olarak görmüyorum."

Milli formayla sahaya çıktığında hissettiği heyecandan bahseden Kenan, teknik direktör Vincenzo Montella'nın vizyonunun kendilerine motivasyon sağladığını belirterek, "Hayalim gelecek yılki Dünya Kupası'nda yer almak ve orada Türkiye'yi temsil etmek." dedi.

Giacinti ve Mourinho'ya da ödül

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Valentina Giacinti da Akdeniz kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle ödül aldı. Giacinti, ödüle layık görülmekten onur duyduğunu belirtti ve teşekkür etti.

Kariyerindeki başarılarla Akdeniz ruhunun sembol isimlerinden biri olarak görülen Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ise maç programı nedeniyle törene katılamadı; gönderdiği video mesajda, "Açıkçası böyle bir ödülü hak ettiğimi düşünmüyorum ama beni, Roma'yı, Roma taraftarlarını, hayatımın ve kariyerimin harika 2,5 yılını birbirine bağlayan her şey her zaman gurur kaynağım. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri için bir tören yapıldı. Akdeniz coğrafyasından iş, kültür-sanat, diplomasi ve spor camiasından ünlü isimleri bir araya getiren törende, bu bölgede yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark yaratan, barışa, dostluğa ve kültürler arası etkileşime katkıda bulunanların çabaları ödüllendirildi. İtalya Kültür Bakanlığı'ndaki törende, Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya (solda) ödülünü, Uluslararası Spor Yazarları Derneği (AIPS) Avrupa Bölgesi Başkanı Charles Camenzuli (sağda) takdim etti.