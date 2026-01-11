Akhisar'da 322 Sporcu Türkiye Şampiyonası İçin Kros'ta Yarıştı

Okul Sporları Kros Gençler ve Yıldızlar A-B Grup Yarışları Akhisar'da Gerçekleşti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Kros Gençler ve Yıldızlar A-B Grup Yarışları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Gölet mevkiinde gerçekleştirildi.

Yarışlara 14 ilden toplam 322 sporcu katıldı. Sporcular arasında 149 kız ve 173 erkek atlet bulunurken, yarışmacılar 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrelik parkurlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gün boyu süren organizasyonda genç sporcular hem ferdi hem de takım kategorilerinde en iyi dereceyi elde etmek için büyük çaba gösterdi.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından takım ve ferdi kategorilerde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu, Akhisar Belediye Başkanlığı Tesisler Müdürü Recep Burkay, Atletizm İl Temsilcisi Nihat Sarıdağ ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

