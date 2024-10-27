Akkuş Belediyespor'dan Ş thrilling Zafer

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Dorukta
Akkuş Belediyespor'un Mücadelesi
SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Akkuş Belediyespor, evinde On Hotels Alanya Belediyespor ile karşılaştı.
Mücadele Sonucu: Akkuş Belediyespor: 3 - On Hotels Alanya Belediyespor: 2
Bu zorlu karşılaşmayı kazanarak puanlarını artıran Akkuş Belediyespor, seyircisi önünde önemli bir zafer elde etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Akkuş Belediyespor, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi. Akkuş Belediyespor oyuncuları ve yönetimi, maçın ardından galibiyet fotoğrafı çektirdi.