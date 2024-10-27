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Akkuş Belediyespor'dan Ş thrilling Zafer

Akkuş Belediyespor, Efeler Ligi'nde On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:26
Akkuş Belediyespor'dan Ş thrilling Zafer

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Dorukta

Akkuş Belediyespor'un Mücadelesi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Akkuş Belediyespor, evinde On Hotels Alanya Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadele Sonucu: Akkuş Belediyespor: 3 - On Hotels Alanya Belediyespor: 2

Bu zorlu karşılaşmayı kazanarak puanlarını artıran Akkuş Belediyespor, seyircisi önünde önemli bir zafer elde etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Akkuş Belediyespor, sahasında On Hotels Alanya...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Akkuş Belediyespor, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi. Akkuş Belediyespor oyuncuları ve yönetimi, maçın ardından galibiyet fotoğrafı çektirdi.

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