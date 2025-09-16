Akkuş Belediyespor Smaçörleri Efeler Ligi'nde Üst Sıraları Hedefliyor

Akkuş Belediyespor Smaçörleri Yeni Sezonda Efeler Ligi'nde Üst Sıraları Hedefliyor

Akkuş Belediyespor, Efeler Ligi'nde 25 Ekim'de başlayacak yeni sezon hazırlıklarını, başantrenör Kerem Eryılmaz idaresinde Ünye'deki spor salonunda sürdürüyor.

Smaçör Ahmetcan Büyükgöz: Tecrübeli kadro, büyük hedefler

Ahmetcan Büyükgöz, AA muhabirine sezon öncesi çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, performans artırıcı antrenmanlara devam ettiklerini söyledi. Ahmetcan, yönetimin çok iyi bir takım kurduğunu aktararak, "Akkuş Belediyespor bu zamana kadarki en tecrübeli takıma sahip oldu. Hem yaş hem de tecrübe olarak çok iyi oyunculardan kurulu kadro oluştu. Yeni sezonda bu kadronun başarılı olacağını ümit ediyorum." dedi.

Ligdeki rakiplerine değinen Ahmetcan, "Bütün takımlar çok güzel kadrolar kurdu. Tüm takımların neredeyse eşit bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Takım olarak bizim önceliğimiz Avrupa kupalarına katılabilmek ve ilk dört hedefini zorlamak. Biz bunu bir sezon değil belki üç sezonluk hedef olarak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ahmetcan, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Tüm taraftarlarımızı maçlara bekliyoruz. Onların desteği bizim için her zaman önemli. Özellikle hedef maçlarımızda taraftar gücünü arkamızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Takım arkadaşlarımız maç kazanmaya aç durumda" — Baturalp Burak Güngör

Baturalp Burak Güngör, sezon öncesi hazırlıklarına büyük umutlarla başladıklarını ifade ederek, "Takımda 12 yeni transfer var. Dolayısıyla lig başlayana kadar bu kadronun birbirine uyum sağlaması için önümüzde yeterli vakit var. Biz de bu zamanı çok iyi değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Yönetimin hedeflerine yönelik projeye vurgu yapan Baturalp Burak, "Bizler de bu projenin içerisindeyiz. Akkuş'u ve Ordu'yu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Çok güzel bir ekip olduk. Spor inişli çıkışlıdır. Ama biz geçtiğimiz sezonlara göre çok daha iyi şeyler yapacağımıza ve hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Bizim ilk amacımız hedef maçları kazanabilmek. Daha sonra play-off'a kalmak. Ardından da ligde üst sıraları hedefleyerek Avrupa kupalarına katılabilmek. Tüm takım arkadaşlarımız maç kazanmaya aç durumda. İnanıyorum ki bu takım çok güzel şeyleri ortaya koyacak. Akkuş Belediyespor, bu kaliteye ve tecrübeye sahip." ifadelerini kullandı.