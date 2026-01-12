Aksaray Eskil'de 40 Yıllık Gelenek: Köyler Arası Futbol Turnuvası 19 Takımla Şölen

Aksaray Eskil'de 40 Yıllık Gelenek Devam Ediyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası bu yıl da büyük ilgi görüyor. 1980’li yıllarda başlayan organizasyon, aradan geçen zamana rağmen ilçenin en önemli sosyal ve sportif etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

19 Takımla Şenlik Havasında Mücadele

Bu yıl 19 takımın katıldığı turnuva, saha kenarında oluşan coşku ve tribünlerdeki renkli görüntülerle adeta bir futbol şöleni yaşatıyor. Organizasyon, yerel halkı bir araya getirirken esnafı da hareketlendiriyor; maçlar, yöresel heyecanla takip ediliyor.

Saha dışındaki taraftarlar için sağlanan canlı yayınlar ve kendine has üslubuyla yapılan maç anlatımları futbolseverlerden yoğun beğeni topluyor. Turnuva, ilçede gençlerin kış sezonunda sporun içinde kalmasını sağlarken sosyal yaşamı canlandırıyor.

Final 18 Ocak'ta

Turnuva, 18 Ocak tarihinde oynanacak final maçıyla sona erecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, şu ifadeleri kullandı: "Köyler arası turnuvamız tabii artık bir turnuvadan çıktı, festival haline geldi. Bu 1980’li yıllarda başlatmış olduğumuz futbol turnuvası, Eskil’imizin gerçekten sporla alakalı çok ciddi bir heyecanı, isteği, arzusu olan bir kültürümüz var, spor kültürümüz var. Bunu her yıl tarımın, hayvancılığın yoğun olduğu ilçemizde, bu yoğunluğun bittiği, artık tarımın ekinlerimizi kaldırdığımız, harmanımız bittikten sonraki sezonda, kış sezonunda özellikle gençlerimiz spor müsabakalarının içerisinde aktif bir şekilde devam ediyor. Bu yıl 19 takımımız futbol turnuvamıza katıldı. Festival halinde devam ediyor. Kış mevsiminde hem esnaflarımızı destekleme açısından hem gençlerimizi kötü alışkanlıklarından arındırma açısından çok güzel devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa, mevsim de müsaade ederse ayın 18’inde finalle birlikte tamamlayacağız".

Maç anlatımlarını yapan spiker Muhammed Turan ise turnuvayı kendi şivesiyle sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Eskil Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu köyler arası turnuvayı spikerlik yaparak anlatıyorum. Kendi öz dilimden anlatıyorum, kendi şivemizden anlatıyorum. Buradan bizi izleyen, takip eden tüm seyircilere, tüm Türkiye’ye selamlarımızı gönderiyoruz. İnsanların yüzünde ufacık bir gülümseme oluşturabiliyorsak bizlere ne mutlu. Bizi izleyen, takip eden tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bizi izleyin, Eskil’i takipte kalın, Eskil’i takipte kalın".

Köyler Arası Futbol Turnuvası, hem spor kültürünü yaşatması hem de yerel toplumu bir araya getirmesiyle Eskil'de kış aylarının en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor.

AKSARAY’IN ESKİL İLÇESİNDE ESKİL BELEDİYESİ TARAFINDAN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN KÖYLER ARASI FUTBOL TURNUVASI, BU YIL DA BÜYÜK BİR HEYECANLA DEVAM EDİYOR. 1980’Lİ YILLARDA BAŞLAYAN VE ARADAN GEÇEN YILLARA RAĞMEN İLÇENİN EN ÖNEMLİ SOSYAL VE SPORTİF ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLMAYI SÜRDÜREN TURNUVA, ESKİL HALKINI BİR KEZ DAHA FUTBOLLA BULUŞTURDU.