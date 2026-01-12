Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu Yenileniyor

Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu’nda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar salonun fiziki şartlarını iyileştirmeyi ve kullanıcılar için daha güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

İnceleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve beraberindeki heyet, Gevher Nesibe Spor Salonu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar

Yetkililerden edinilen bilgilere göre bakım ve onarım kapsamında yıpranan alanlar yenileniyor, aydınlatma seviyesi artırılıyor ve spor ekipmanlarının daha güvenli şekilde kullanılabileceği bir ortam oluşturuluyor. Hedef, spor salonunu hem daha güvenli hem de daha kullanışlı hale getirmek.

"Yapılan çalışmalarla birlikte spor salonumuzun fiziki şartlarını iyileştirerek daha güvenli ve kullanışlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yıpranan alanlar yenileniyor, aydınlatma seviyesi artırılıyor ve spor ekipmanlarının daha güvenli şekilde kullanılabileceği bir ortam oluşturuluyor. Sporcularımız ve vatandaşlarımız için daha sağlıklı bir spor salonu hazırlamanın gayreti içerisindeyiz"

