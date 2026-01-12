Kayseri Ülküspor, Büyük Toramanspor'u 3-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Kayseri Ülküspor, Büyük Toramanspor'u 3-1 mağlup edip Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda liderliğe yükseldi; son 2 haftaya umutlu giriyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:23
Kayseri Ülküspor, Büyük Toramanspor'u 3-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Kayseri Ülküspor, Büyük Toramanspor'u 3-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan kritik mücadelede Kayseri Ülküspor, rakibi Büyük Toramanspor'u 3-1 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu. Mavi beyazlılar, şampiyonluk için son 2 haftaya umutlu giriyor.

Maç Detayları

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Samed Armut, Umut Enes Kaya

Kadrolar

Kayseri Ülküspor: Aytaş Aydoğdu, Enes Kaya, Abdullah Budak, Abdulsamet Bozüslü (Arafat Kılınç dk. 65), Muhammed Tolga Şahin, Ramazan Durdu, Mehmet Kıraç, Bayram Çiçek, Murat Kıraç, Ali Efe Odakır (Mehmet Tek dk. 70), Hanife Can Söğüt

Büyük Toramanspor: Osman Gündoğdu, Bahri Gönen, Arda Ulutaş (İlkay Karakıç dk. 60), Mustafa Aydın, Serhat Pakır, Erdal Kartal, Ahmet Korkmaz, Mükremin Bayrak, Ali Bayram, Alperen Keklik (Mustafa Boztoprak dk. 55), Kerem Yıldırım

Goller ve Kartlar

Goller: Muhammed Tolga Şahin (dk. 58, dk. 78), Murat Kıraç (dk. 86) — Kayseri Ülküspor; Ali Bayram (dk. 62 pen) — Büyük Toramanspor.

Kırmızı kartlar: Mustafa Aydın (dk. 47) — Büyük Toramanspor; Muhammed Tolga Şahin (dk. 89) — Kayseri Ülküspor.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME B GRUBU'NDA HAFTANIN MAÇINDA KAYSERİ ÜLKÜSPOR, RAKİBİ BÜYÜK TORAMANSPOR’U...

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME B GRUBU'NDA HAFTANIN MAÇINDA KAYSERİ ÜLKÜSPOR, RAKİBİ BÜYÜK TORAMANSPOR’U 3-1 YENEREK YENİ GRUP LİDERİ OLDU.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME B GRUBU'NDA HAFTANIN MAÇINDA KAYSERİ ÜLKÜSPOR, RAKİBİ BÜYÜK TORAMANSPOR’U...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor Antalya Kampını Tamamladı: Gaziantep'e Gitti
2
Kayseri Ülküspor, Büyük Toramanspor'u 3-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi
3
Kayserispor Antalya kampını tamamladı: Beşiktaş mesaisi yarın başlıyor
4
Kayseri Gevher Nesibe Spor Salonu Yenileniyor
5
Kuşadası Tenis Kulübü'ne 'Balon Kort' — 4 numaralı kort kışa hazır
6
Sakarya Büyükşehir’in Güreşçisi Başar, Vehbi Emre’de Bronz Kazandı
7
Çorum FK, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları