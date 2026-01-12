Kayseri Ülküspor, Büyük Toramanspor'u 3-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan kritik mücadelede Kayseri Ülküspor, rakibi Büyük Toramanspor'u 3-1 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu. Mavi beyazlılar, şampiyonluk için son 2 haftaya umutlu giriyor.

Maç Detayları

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Samed Armut, Umut Enes Kaya

Kadrolar

Kayseri Ülküspor: Aytaş Aydoğdu, Enes Kaya, Abdullah Budak, Abdulsamet Bozüslü (Arafat Kılınç dk. 65), Muhammed Tolga Şahin, Ramazan Durdu, Mehmet Kıraç, Bayram Çiçek, Murat Kıraç, Ali Efe Odakır (Mehmet Tek dk. 70), Hanife Can Söğüt

Büyük Toramanspor: Osman Gündoğdu, Bahri Gönen, Arda Ulutaş (İlkay Karakıç dk. 60), Mustafa Aydın, Serhat Pakır, Erdal Kartal, Ahmet Korkmaz, Mükremin Bayrak, Ali Bayram, Alperen Keklik (Mustafa Boztoprak dk. 55), Kerem Yıldırım

Goller ve Kartlar

Goller: Muhammed Tolga Şahin (dk. 58, dk. 78), Murat Kıraç (dk. 86) — Kayseri Ülküspor; Ali Bayram (dk. 62 pen) — Büyük Toramanspor.

Kırmızı kartlar: Mustafa Aydın (dk. 47) — Büyük Toramanspor; Muhammed Tolga Şahin (dk. 89) — Kayseri Ülküspor.

