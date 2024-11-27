Al Shabab-Al Hilal Maçını Türk Hakem Yönetecek

FIFA Kokartlı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'da Hakemlik Yapacak

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 30 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab-Al Hilal karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından kendisine yapılan özel davet ile Merkez Hakem Kurulu onayının ardından Meler, bu önemli müsabakada düdük çalacak.

Müsabaka Detayları

Karşılaşma, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’daki Al-Shabab Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Meler'in yardımcılığını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Öte yandan, VAR görevini Almanya Futbol Federasyonundan Bastien Dankert, AVAR görevini ise Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

Ligin Durumu

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 28 puanla Al Hilal, lider Al Ittihad'ın (30 puan) ardından 2. sırada yer alıyor. Al Shabab ise topladığı 22 puanla Al Nassr'ın bir basamak altında 4. sırada bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.