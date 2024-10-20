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Alagöz Holding Iğdır FK'nın Manisa FK'yi Yenmesi Üzerine Açıklamalar

Iğdır FK'nın zaferi sonrası teknik direktör Yalçın Koşukavak ve Manisa FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş'un değerlendirmeleri.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 20:33
Alagöz Holding Iğdır FK'nın Manisa FK'yi Yenmesi Üzerine Açıklamalar

Alagöz Holding Iğdır FK'nın Manisa FK'ye Karşı Kazandığı Maçın Ardından Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. Maç sonrası, Iğdır FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, iç sahada kazanamamaların kendilerinde yarattığı baskıyı dile getirdi.

Yalçın Koşukavak'ın Açıklamaları

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Koşukavak, takımının zor bir dönemden geçtiğini belirtti ve şöyle konuştu: "Zaman zaman yaşamda olduğu gibi inişler, çıkışlar oluyor. İnşallah sonunu da iyi bitiririz. Iğdır halkına iç sahada 3 puan veremiyorduk, o çok baskı yaratıyordu bende. Herkese hayırlı olsun, inşallah artık sürekli kazanan takım oluruz."

İç sahada galibiyet almanın önemine değinen Koşukavak, "İç sahada da kazanamıyorduk, bizim için önemi çok yüksek bir maçtı. Oyun iyi veya kötü kazanmamız gerekiyordu. Çünkü bir özgüven kaybı yaşamıştık." ifadelerini kullandı.

Rakip Maç Sonrası Durumu

Maçta rakibin 10 kişi kalmasının kendilerini etkilediğini belirten Koşukavak, "Rakibin 10 kişi kalması futbolda avantaj gözükse de bazen rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor.", diyerek maçı kazanmanın değerine vurgu yaptı.

Manisa FK Tarafından Gelen Yorumlar

Manisa FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş ise, Iğdır'a karşı önceden iyi bir analiz yaptıklarını açıkladı. Başarısız bir dönem geçtiklerini belirten Çavuş, "Karttan sonra oyun planımız ister istemez değişti. Takım ikinci yarı daha kontrollü oynamaya çalıştı." dedi.

Çavuş, "Eksik olunca, bazı oyun dezavantajları ortaya çıkmış oluyor. Belki bir gol de bulabilirdik, oyun farklı bir şekle gidebilirdi. Buradan kendimiz için kazanımlar çıkaracağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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