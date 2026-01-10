Eczacıbaşı Dynavit 9. galibiyetini aldı: İlbank'ı 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında evinde İlbank'ı 25-18, 25-23 ve 25-9 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Maç Detayları

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal

Setler: 25-18, 25-23, 25-9

Süre: 79 dakika (25, 30, 24)

Kadrolar

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha, Jack-Kısal, Dilay, Boden, Maglio, Stysiak, Simge (L), Yaprak, Aybüke (L), Ebrar, Bengisu, Elif, Smrek

İlbank: Cansu, Gorecka, Begüm, Klimets, Bricio, Ceren, Sinem (L), Ece, Beren, Aysun, Ezgi, Elif Su

ECZACIBAŞI DYNAVİT, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 15. HAFTASINDA EVİNDE İLBANK’I 25-18, 25-23 VE 25-9’LUK SKORLARLA 3-0 MAĞLUP ETTİ.