Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı ve yarın sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:15
Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, ardından iki grup halinde pas çalışması yaparak, idmanı dar alan oyunuyla sonlandırdılar. Corendon Alanyaspor, yarın saat 16.00Gain Park Stadı'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

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