Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Alanyaspor, Beşiktaş maçı öncesi sahada
Antrenman detayları
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüp açıklamasına göre antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
İkas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.
Takım, ligdeki 4. hafta mücadelesi öncesi kondisyon ve taktik hazırlıklarını sürdürüyor.
