Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, 31 Ağustos Pazar sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Joao Pereira yönetiminde hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:32
Alanyaspor, Beşiktaş maçı öncesi sahada

Antrenman detayları

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp açıklamasına göre antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

İkas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.

Takım, ligdeki 4. hafta mücadelesi öncesi kondisyon ve taktik hazırlıklarını sürdürüyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

