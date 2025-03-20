Alanyaspor'da Teknik Direktör Sami Uğurlu ile Ayrılık Yaşandı

Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:24
Alanyaspor'da Teknik Direktör Sami Uğurlu ile Ayrılık Yaşandı

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fatih Tekke'nin ardından göreve getirilen Sami Uğurlu ile Alanyaspor, toplamda 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 22 gol atan Akdeniz temsilcisi, kalesinde ise 16 gol gördü. Ancak, son 6 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen takım, diğer 5 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda), Sami Uğurlu'ya (solda) teşekkür ederek, plaket takdim etti.

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