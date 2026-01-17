Alanyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Joao Pereira yönetiminde son prova
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleşen idman ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman, takımın taktik varyasyonları üzerinde yoğunlaşan uygulamalarla sona erdi.
Hazırlık sürecinde oyuncuların maç temposu ve taktiksel uyumu üzerine çalışmalar ön plandaydı; teknik heyet son provayı saha içinde yaptı.
Ev sahibi ekipte önemli bir eksik bulunuyor: Viana, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
