Osman Özköylü: Kaybedilmiş 2 puan - Esenler Erokspor 0-0 Vanspor FK

Osman Özköylü: Kaybedilmiş 2 puan

Trendyol 1. Lig | 21. hafta: Esenler Erokspor 0-0 Vanspor FK

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Osman Özköylü maçın değerlendirmesini yaptı.

"Bizim için kaybedilmiş 2 puan olarak düşünüyoruz. Çok iyi oynadığımız bir maç, tempolu oynadığımız bir maç. Bekleyerek oynayan, savunan, gol yememek öncelikli hedefi olan, bulursam hızlı hücumlarla tehlike oluşturayım düşüncesinde olan bir rakip vardı. Bu da çok normaldir. Ligin en fazla gol atan takımına karşı oynadıkları bir maçta bu düşüncede olmaları çok normaldir. Bunu hiç yadırgamıyorum. İyi de mücadele ettiler, iyi de oynamaya çalıştılar. Her şeye rağmen bulduğumuz pozisyonlar var. Kayode’nin hem ilk yarı hem ikinci yarı çok net, karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlar maçın belki kırılma anları olabilir. Çünkü bu tür maçlarda iyi savunan, kalesini iyi bekleyen takımlara karşı çok fazla pozisyon bulamayabilirsiniz. Bulduğunuz pozisyonları yaparsanız, rakibin direncini kırarsınız. Biz bugün o direnci kıramadık. Sonuna kadar rakip o direncini korudu. İyi pozisyonlarda bulduk. Direkten dönen topumuz var. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımız beklediğimiz, düşündüğümüz her şeyi yapmaya çalıştılar. 1-2 tane hariç rakibe pozisyon da vermedik. Ben oyundan çok memnunum. Sadece sonuca yansıtamadık. İstediğimiz pozisyonları gole döndüremedik. 2 puan kaçırdık. Bu açıdan üzgünüm. İlerisi için umut veren, çok net bir oyun vardı. Giren, çıkan herkes bu takıma katkı yapmak için büyük bir özveride bulundu. Bugün 2 puan kaybettik ama sergilediğimiz performans ilerideki maçlar için çok ümit verici oldu. Zirve mücadelesinde rakiplerimizden biri olan Pendikspor’un bugün puan kaybettiği bir durumda kazanıp, bir avantaj sağlamak isterdik. Yarın belki zirvedeki diğer takımların olası puan kayıplarında haftayı karlı geçmek istiyorduk. Nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür diyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Bundan sonraki maçlarımızı kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz"

