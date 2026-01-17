Osman Özköylü: Kaybedilmiş 2 puan - Esenler Erokspor 0-0 Vanspor FK

Osman Özköylü, Esenler Erokspor-Vanspor FK maçını 'kaybedilmiş 2 puan' olarak değerlendirdi; kaçan pozisyonlar ve Kayode'ye vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 22:42
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 22:42
Osman Özköylü: Kaybedilmiş 2 puan - Esenler Erokspor 0-0 Vanspor FK

Osman Özköylü: Kaybedilmiş 2 puan

Trendyol 1. Lig | 21. hafta: Esenler Erokspor 0-0 Vanspor FK

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Osman Özköylü maçın değerlendirmesini yaptı.

"Bizim için kaybedilmiş 2 puan olarak düşünüyoruz. Çok iyi oynadığımız bir maç, tempolu oynadığımız bir maç. Bekleyerek oynayan, savunan, gol yememek öncelikli hedefi olan, bulursam hızlı hücumlarla tehlike oluşturayım düşüncesinde olan bir rakip vardı. Bu da çok normaldir. Ligin en fazla gol atan takımına karşı oynadıkları bir maçta bu düşüncede olmaları çok normaldir. Bunu hiç yadırgamıyorum. İyi de mücadele ettiler, iyi de oynamaya çalıştılar. Her şeye rağmen bulduğumuz pozisyonlar var. Kayode’nin hem ilk yarı hem ikinci yarı çok net, karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlar maçın belki kırılma anları olabilir. Çünkü bu tür maçlarda iyi savunan, kalesini iyi bekleyen takımlara karşı çok fazla pozisyon bulamayabilirsiniz. Bulduğunuz pozisyonları yaparsanız, rakibin direncini kırarsınız. Biz bugün o direnci kıramadık. Sonuna kadar rakip o direncini korudu. İyi pozisyonlarda bulduk. Direkten dönen topumuz var. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncu arkadaşlarımız beklediğimiz, düşündüğümüz her şeyi yapmaya çalıştılar. 1-2 tane hariç rakibe pozisyon da vermedik. Ben oyundan çok memnunum. Sadece sonuca yansıtamadık. İstediğimiz pozisyonları gole döndüremedik. 2 puan kaçırdık. Bu açıdan üzgünüm. İlerisi için umut veren, çok net bir oyun vardı. Giren, çıkan herkes bu takıma katkı yapmak için büyük bir özveride bulundu. Bugün 2 puan kaybettik ama sergilediğimiz performans ilerideki maçlar için çok ümit verici oldu. Zirve mücadelesinde rakiplerimizden biri olan Pendikspor’un bugün puan kaybettiği bir durumda kazanıp, bir avantaj sağlamak isterdik. Yarın belki zirvedeki diğer takımların olası puan kayıplarında haftayı karlı geçmek istiyorduk. Nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür diyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Bundan sonraki maçlarımızı kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Öne çıkanlar: Maç 0-0 tamamlandı; kaçırılan net pozisyonlar ve Kayode’nin kritik fırsatları maçın kaderini etkiledi. Teknik Direktör Osman Özköylü, performanstan memnun olduğunu ancak sonucun üzüntü yarattığını belirtti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iki devrede de maçın kırılma adı olarak...

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iki devrede de maçın kırılma adı olarak söylenebilecek net pozisyonlara girdiklerini söyleyerek, "Müsabakayı kaybedilmiş 2 puan olarak düşünüyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anıl Demirci: "Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama buruğuz"
2
Okan Buruk: "Transfere İhtiyacımız Olduğunu Net Bir Şekilde Biliyoruz"
3
Göztepe'de Alexis Antunes Antrenmanda Sakatlandı
4
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 2 Maç Sonra Kazandı
5
Elazığ İl Protokolü Basketbol Maçında Buluştu
6
Osman Özköylü: Kaybedilmiş 2 puan - Esenler Erokspor 0-0 Vanspor FK
7
Osman Zeki Korkmaz: 'Her Maç Bu Kadar Cömert Olmayabilir' — Vanspor FK'da Pas Hataları Endişesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları