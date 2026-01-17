MIYC Kış Trofesi Marmaris’te Başladı: 300'ü Aşkın Sporcu, 41 Tekne

İlk gün tamamlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kış yelken yarışlarının en büyüğü olarak belirtilen ve Uluslararası Marmaris Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Kış Trofesinin ilk ayağının ilk günü bugün tamamlandı.

Altı ayaktan oluşan trofede, Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Norveç, Slovakya, Estonya, Fransa ve Almanya’dan 300’ü aşkın yelken sporcusu, 41 tekneyle Marmaris’in mavi sularında kıyasıya mücadele ediyor.

Marmaris Limanından ayrılan tekneler, ısınma turlarının ardından Marmaris Körfezinde hakem düdüğüyle başlayan iki yarış gerçekleştirdi.

Kırmızı, mavi ve pembe olmak üzere üç kategoriye ayrılan 41 tekne arasında ilk ayağın sonunda dereceye giren ekipler, ödüllerini 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak olan trofenin ikinci ayağında alacak.

