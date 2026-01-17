Elazığ İl Protokolü Basketbol Maçında Buluştu

Elazığ il protokolü, şehrin yoğun gündemine kısa bir mola vererek Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda düzenlenen gösteri maçında bir araya geldi. Etkinlikte kazanan dostluk oldu.

Katılımcılar

Maçta Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve kurum müdürleri ter döktü.

Gündeme Kısa Mola

Mülki ve idari amirler, yoğun programlarını bir kenara bırakarak sahada sporun birleştirici ruhunu yaşadı; gösteri maçı dostane bir atmosferde tamamlandı.

ELAZIĞ İL PROTOKOLÜ BASKETBOL MAÇINDA BİR ARAYA GELDİ