Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Galatasaray ile yapacağı maça tüm hazırlıkları tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:20
Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazır

Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın evinde Galatasaray ile karşılaşmaya hazır. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanın detayları paylaşıldı.

Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak, pas organizasyonlarıyla devam etti. Turuncu-yeşilli takım, idmanın son bölümünde taktikselliği artırmak için çeşitli oyunlar oynayarak günü tamamladı.

Yarın, Alanyaspor'un Galatasaray ile yapacağı bu önemli maç, taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olması bekleniyor.

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