Alanyaspor - Galatasaray: Okan Buruk 3, Joao Pereira 4 değişiklikle sahaya çıktı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında iki teknik direktörün yaptığı kadro değişiklikleri ve ilk 11'ler açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:13
Alanyaspor - Galatasaray: Kadrolarda Son Durum

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanya Oba Stadı'nda oynanan Corendon Alanyaspor - Galatasaray mücadelesinde teknik direktörler kadrolarında önemli değişikliklere gitti.

Galatasaray: Okan Buruk üç değişiklikle başladı

Teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Galatasaray maça şu 11 ile çıktı:

Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Osimhen, Lemina yer aldı.

Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği Jakobs, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ü yedeğe çekti; bu oyuncuların yerine Sanchez, Eren Elmalı ve Sarayı oynattı.

Osimhen, milli maçtaki sakatlığının ardından ilk kez kadroda yer aldı.

Alanyaspor: Joao Pereira dört oyuncuyla farklı 11 kurdu

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, RAMS Başakşehir ile oynadıkları son maçın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Akdeniz ekibi maça şu 11 ile çıktı:

Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu

Alanyaspor'un yedek kulübesinde Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Güven Yalçın, Duarte, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Viana bulundu.

Pereira, ligin 6. haftasında RAMS Başakşehir maçının ilk 11'inde yer verdiği Viana, Hagi, Enes Keskin ve Duarte'nin yerine Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir ve Hwang'ı tercih etti.

