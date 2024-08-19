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Alanyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Göztepe ile yapacağı maç için antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 22:53
Alanyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Alanyaspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başlandı.

Antrenman Detayları

Kulüp yaptığı açıklamada, turuncu-yeşilli ekibin, antrenmanı Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiğini belirtti. İlk olarak ısınma hareketleri gerçekleştiren oyuncular, ardından top kapma çalışmaları yaptı.

Akdeniz temsilcisi, son bölümde ise dar alanda oyun çalışarak idmanı tamamladı.

Maç Tarih ve Saati

Corendon Alanyaspor, Göztepe ile 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de GAİN Park Stadı'nda mücadele edecek.

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