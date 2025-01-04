Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hızla başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenman gerçekleştirildi. Antrenmanda, TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

İdman, diğer oyuncuların sıcak ısınma koşularının ardından istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.