Alejandro Hernandez, Manchester City - Galatasaray Maçını Yönetecek
Hakem ataması ve görev dağılımı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.
Karşılaşma, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00’te Galatasaray’ın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile oynanacak.
Hernandez’in saha içindeki yardımcıları Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo olurken, maçın dördüncü hakemi Jose Luis Munuera olarak belirlendi.
Video Yardımcı Hakem sisteminde (VAR) Carlos del Cerro Grande, AVAR görevini ise Robert Schröder üstlenecek.
