Alejandro Hernandez, Manchester City-Galatasaray Maçını Yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Manchester City-Galatasaray maçını İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:36
Alejandro Hernandez, Manchester City-Galatasaray Maçını Yönetecek

Alejandro Hernandez, Manchester City - Galatasaray Maçını Yönetecek

Hakem ataması ve görev dağılımı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Karşılaşma, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00’te Galatasaray’ın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile oynanacak.

Hernandez’in saha içindeki yardımcıları Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo olurken, maçın dördüncü hakemi Jose Luis Munuera olarak belirlendi.

Video Yardımcı Hakem sisteminde (VAR) Carlos del Cerro Grande, AVAR görevini ise Robert Schröder üstlenecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 8. HAFTASINDA OYNANACAK MANCHESTER CİTY-GALATASARAY KARŞILAŞMASINDA...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 8. HAFTASINDA OYNANACAK MANCHESTER CİTY-GALATASARAY KARŞILAŞMASINDA İSPANYOL HAKEM ALEJANDRO HERNANDEZ DÜDÜK ÇALACAK.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ 1. Amatör Küme'de 3 Takım Play-Off'u Garantiledi
2
Kayseri Yıldız Kızlar Voleybol Süper Ligi 2025-2026 Şampiyonu: Kayseri Voleybol Spor Kulübü A Takımı
3
Kocaman: Malatya Yeşilyurtspor’u Hak Ettiği Yerlere Taşıyacağız
4
Malatya Muay Thai Takımı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan 25 Madalya ile Döndü
5
Karacabey Belediyespor Play-off’un Kıyısından Döndü | TVF Erkekler 2. Lig 2. Grup
6
Mehmet Ercoş: Manisa'nın Gururu, Türkiye Cimnastiğinin Geleceğini Şekillendiriyor
7
Karşıyaka'da Hedef Play-Off: Belediye Kütahyaspor'la Fark 10'a Çıktı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları