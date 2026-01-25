Kestel Çilek Spor Serisini Sürdürüyor

İlçenin gururu genç kadro ve disiplinli oyunla zirveye oynuyor

Kestel’in sportif gururu Kestel Çilek Spor, sahadaki kararlı duruşu ve üst üste aldığı galibiyetlerle yükselişini sürdürüyor. Gösterilen mücadele, sadece skor tabelasında değil; Kestel’in spordaki vizyonuna ve iddiasına da güçlü şekilde yansıyor.

Geçtiğimiz hafta Polatlı 1926 Spor’u 2-0 mağlup ederek önemli bir deplasman galibiyetine imza atan Kestel Çilek Spor, bu hafta ise Çankaya FK karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Üst üste gelen bu sonuçlar, futbolcuların oyun disiplini, mücadele gücü ve sahaya yansıttıkları inancın net bir göstergesi oldu.

Genç ve dinamik kadrosu, altyapıya verdiği önem ve güçlü takım ruhuyla Kestel Çilek Spor, ligde sağlam adımlarla ilerleyerek ilçenin ortak gururu olmaya devam ediyor.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Bu başarıda emeği geçen futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yönetimimizi ve her zaman takımının yanında olan cefakâr taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Kestel Çilek Spor’un bu yükselişi, Kestel’in sporda da büyüyen ve güçlenen bir marka olduğunun en somut göstergesidir" dedi.

