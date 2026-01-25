Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti

Premier Lig 23. hafta — Emirates Stadyumu

Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United deplasmanda Arsenal ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı; 29. dakikada Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle Arsenal 1-0 öne geçti. Konuk takım, 37. dakikada Bryan Mbeumo ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda tempoyu yükselten Manchester United, 50. dakikada Patrick Dorgu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağlasa da, 87. dakikada Matheus Cunha'nın golü maçın kaderini belirledi ve skor 3-2 oldu.

Bu sonuçla Manchester United, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı, puanını 38 yaparak ligde 4. sırada yer aldı. Arsenal ise 7 maç sonra mağlup oldu; bu sezonki 3. mağlubiyetini alırken haftayı 50 puanla liderlik koltuğunda kapattı.

