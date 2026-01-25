Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti

Premier Lig 23. haftasında Manchester United, Emirates Stadyumu'nda Arsenal'ı 3-2 yenerek puanını 38'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:49
Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti

Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti

Premier Lig 23. hafta — Emirates Stadyumu

Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United deplasmanda Arsenal ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı; 29. dakikada Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle Arsenal 1-0 öne geçti. Konuk takım, 37. dakikada Bryan Mbeumo ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda tempoyu yükselten Manchester United, 50. dakikada Patrick Dorgu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile eşitliği sağlasa da, 87. dakikada Matheus Cunha'nın golü maçın kaderini belirledi ve skor 3-2 oldu.

Bu sonuçla Manchester United, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı, puanını 38 yaparak ligde 4. sırada yer aldı. Arsenal ise 7 maç sonra mağlup oldu; bu sezonki 3. mağlubiyetini alırken haftayı 50 puanla liderlik koltuğunda kapattı.

MANCHESTER UNİTED, PREMİER LİG'İN 23. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ARSENAL'I 3-2 MAĞLUP...

MANCHESTER UNİTED, PREMİER LİG'İN 23. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ARSENAL'I 3-2 MAĞLUP ETTİ.

MANCHESTER UNİTED, PREMİER LİG'İN 23. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ARSENAL'I 3-2 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Juventus 3-0 Napoli: Kenan Yıldız 77. dakikada Gol
2
Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti
3
Yaser Asprilla, Galatasaray'ın 9. Kolombiyalı Transferi Oldu
4
Atatürk Üniversitesi'ne "Spor Dostu Kampüs" Sertifikası
5
Aliağa Petkimspor - Sassari İzmir'de: FIBA Europe Cup 2. Tur'da Kritik Randevu
6
Çayırova Belediyesi Federasyon Kupası'nı 70-52 ile Kazandı
7
Düzce Masa Tenisi Şampiyonları: Esin Olcay ve İbni Sina Zirvede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları