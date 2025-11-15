Aleksandar Dimitrov: 'Futbolseverlerden ciddi bir baskı vardı' — Türkiye 2-0 Bulgaristan

Bulgaristan Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov, Türkiye'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından taraftar baskısının hataları önleme çabalarını etkilediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 23:14
Maç Sonrası Değerlendirme

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan, deplasmanda Türkiye'ye 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan Teknik Direktörü Aleksandar Dimitrov açıklamalarda bulundu.

'İlk maçta iyi oynadık ama bireysel hatalar yaptık. Şimdiki maçta ise; Türkiye iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Bizim için onlarla oynamak bir şereftir. Bu hataları yapmamak için futbolseverlerden ciddi bir baskı vardı. Gereğini yapmaya çalıştık'

Dimitrov, ilk maçtaki hatalardan kaçınma isteğini ve rakibin kalitesine duyulan saygıyı vurguladı. Teknik direktör, takımının performansını düzeltmek için gerekeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

