Aleyna Korkut Çekya'da Altın Madalya

Erzincanlı milli sporcu Aleyna Korkut, 14-16 Kasım 2025'te Czech Junior International 2025'te tek kızlarda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:12
Türk badmintonundan uluslararası başarı

Aleyna Korkut, 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde Çekya’da düzenlenen Czech Junior International 2025 turnuvasında önemli bir başarıya imza attı.

Tek Kızlar kategorisinde mücadele eden Erzincanlı milli sporcu, finalde rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu, elde edilen başarı için Aleyna Korkut’u ve teknik ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

