Aleyna Korkut Çekya'da Altın Madalya

Türk badmintonundan uluslararası başarı

Aleyna Korkut, 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde Çekya’da düzenlenen Czech Junior International 2025 turnuvasında önemli bir başarıya imza attı.

Tek Kızlar kategorisinde mücadele eden Erzincanlı milli sporcu, finalde rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu, elde edilen başarı için Aleyna Korkut’u ve teknik ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

