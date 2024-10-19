ALG Spor Liderlik Peşinde

ALG Spor'un Liderlik Hesapları

Özellikle teknik direktör Hilmi Bugüner, takımının performansından memnun. "İkinci sıradayız ve planladığımız gibi gidiyoruz. İnşallah zirveye çıkacağız" diyen Bugüner, takımının son 4 maçından galip ayrıldığını vurguladı.

Başarı ve Hedefler

ALG Spor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6 haftanın ardından 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puan topladı. 2. sırada yer alan Gaziantep temsilcisi, lider Fenerbahçe'nin ardından gelmekte. Hilmi Bugüner, takımının ideal performansına ulaşmaya başladığını belirtirken, "Ligimiz her geçen gün daha fazla zorlaşıyor. Biz de büyük camiayız çünkü bu ligde iki şampiyonluğumuz var. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Oyunculardan Motivasyon Mesajları

Takımın önemli isimlerinden Demet Kılınç, motivasyonlarının oldukça yüksek olduğunu ifade etti. "Namağlup durumdayız ve önümüzdeki maçlarda kendimizi gösterip lider olmak istiyoruz. Büyük takımlara karşı mücadele ediyoruz ama tüm çabamızı ortaya koyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Takımın stoperlerinden Büşra Taşkın, sezon öncesi hazırlık döneminin kendilerine avantaj sağladığını aktararak, "Son haftalarda aldığımız galibiyetlerle iyi bir çıkış yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ALG Spor, lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ALG Spor, lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ALG Spor, lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ALG Spor, lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ALG Spor, lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ALG Spor, lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin namağlup takımlarından ALG Spor, liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan toplayan ALG Spor, lider Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.