Ali Ayar Afşin'de Torununun Kızağını Çekerek Antrenman Yaptı

Afşinli maratoncu Ali Ayar, karlı havada torunu Zeynep'in kızağını çekerek antrenman yaptı; 2010'dan beri maratonlarda, yaklaşık 30 kilo verdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:35
Afşinli maratoncu Ali Ayar, kışın etkili olduğu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sıra dışı bir antrenmana imza attı: torununun kızağını çekerek koştu.

Alışılmadık Antrenman Yöntemi

Türkiye genelinde düzenlenen maratonlara yaklaşık 15 yıldır katılan Ayar, bu kez hem antrenman yaptı hem de torunuyla keyifli vakit geçirdi. Soğuk ve kar yağışına rağmen hazırlıklarını sürdürdü.

Hedef ve Motivasyon

2010 yılından bu yana Türkiye’de düzenlenen tüm maratonlara katıldığını ve amacının Ashab-ı Kehf’i tanıtmak olduğunu belirten Ayar, şunları söyledi:

"Son dönemde torunum Zeynep için yaptığım kızakla koşarak antrenmanlarımı sürdürüyorum. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Spor sayesinde yaklaşık 30 kilo verdim. Bu durumda hem torunum temiz hava alıyor, hem ben spor yapıyorum"

Ayar, bu tutumuyla sporun her yaşta ve her şartta yapılabileceğini gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

