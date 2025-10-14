Ali Bey Masters Open Antalya'da başladı: 370 sporcu, 40'tan fazla ülke

Antalya Manavgat'ta başlayan Ali Bey Masters Open'da 40'tan fazla ülkeden 370 sporcu, 30-85 yaş arası kategorilerde yarışıyor. Finaller 18 Ekim'de.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 00:19
Ali Bey Masters Open Tenis Turnuvası Antalya'da başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Ali Bey Masters Open Tenis Turnuvası Alibey Hotel'in Kızılağaç'taki tesislerinde açılış töreniyle başladı. Turnuvaya 40'tan fazla ülkeden katılan 370 sporcu dikkat çekti.

Açılış Töreninde Zeybek Gösterisi

Törende halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi beğeni topladı; sporcular ve katılımcılar gösteriyi alkışlarla karşıladı. Organizasyonun evsahipliği yapılan tesisler, misafirlerden olumlu tepkiler aldı.

Kategoriler ve Uluslararası Katılım

Organizasyon Direktörü Lara Grumbmüller, turnuvada 30'dan 85'e kadar farklı yaş kategorilerinde maçlar gerçekleştiğini belirtti. Grumbmüller, "40'tan fazla ülkeden 370 oyuncunun katıldığı turnuvada, çok sayıda Alman ve Polonyalı misafirin yanı sıra yaklaşık 50 Türk misafir de yer alıyor." dedi.

Sporculardan İfade

Irak'tan katılan tenisçi İbrahim Qahhar Sabır, turnuvaya düzenli olarak katıldığını ve kortların uluslararası standartlarda olduğunu söyledi. Sabır, "Turnuvaya katılmaktan büyük keyif alıyor ve burada kendimizi çok rahat hissediyoruz. Bu deneyimden son derece keyif alıyoruz ve inşallah ömrümüz yettiği sürece, her sene buraya gelip tüm turnuvalara katılacağız." diye konuştu.

Finaller ve Program

Turnuva, 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek. Organizasyon, farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirerek uluslararası rekabete ev sahipliği yapıyor.

