Ali Gürbüz, 41. Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 41'ncisi düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Müsabaka ve Katılım
Karamürsel Er Meydanı'ndaki organizasyona, 36'sı başpehlivan 670 sporcu katıldı.
Final Mücadelesi ve Dereceler
Final mücadelesinde Yıldıray Akın ile karşılaşan Ali Gürbüz, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.
Başaltında ise birinciliği finalde Kerem Kahya'yı yenen Sinan Yıldız kazandı.
Belediye Başkanından Teşekkür
Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, müsabakalar sonrasında yaptığı konuşmada, organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
