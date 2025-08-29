DOLAR
41,14 -0,24%
EURO
48,12 0,05%
ALTIN
4.561,6 -1,2%
BITCOIN
4.436.501,63 3,65%

Ali Gürbüz, 41. Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan

Karamürsel'de düzenlenen 41. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu; organizasyona 36'sı başpehlivan 670 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 22:06
Ali Gürbüz, 41. Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan

Ali Gürbüz, 41. Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 41'ncisi düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Müsabaka ve Katılım

Karamürsel Er Meydanı'ndaki organizasyona, 36'sı başpehlivan 670 sporcu katıldı.

Final Mücadelesi ve Dereceler

Final mücadelesinde Yıldıray Akın ile karşılaşan Ali Gürbüz, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.

Başaltında ise birinciliği finalde Kerem Kahya'yı yenen Sinan Yıldız kazandı.

Belediye Başkanından Teşekkür

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, müsabakalar sonrasında yaptığı konuşmada, organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 41'ncisi düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 41'ncisi düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 41'ncisi düzenlenen Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan...

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina ABD Açık'ta 4. tura yükseldi
2
EuroBasket 2025: Sırbistan Portekiz'i 80-69 Yendi
3
Trabzonspor, 31 Ağustos'taki Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
4
Trendyol 1. Lig: İmaj Altyapı Vanspor 1-2 Bandırmaspor — Kutlu: 'Bir tek topu içeri atamadık'
5
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Litvanya Şampiyon (77-60)
6
WSPS Para Atıcılık Grand Prix: Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz bronz
7
Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı