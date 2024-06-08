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Ali Koç, Aziz Yıldırım’a seslendi: “Son kez teklif ediyorum istediğiniz yerde buluşalım”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul toplantısında konuştu. Koç, bugün yaşananlarla ilgili olarak bazı açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 17:22
Ali Koç, Aziz Yıldırım’a seslendi: “Son kez teklif ediyorum istediğiniz yerde buluşalım”

Fenerbahçe Başkanı ve yeniden adayı Ali Koç, bugün yaşananlarla ilgili olarak, seçimli olağan genel kurul toplantısında konuştu. Koç, Aziz Yıldırım’ın seçimli olağan genel kurulunu terk etmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ali Koç’un açıklamalarında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

"6 yıldır bugünü bekliyorum"

“Bugün yaşananlardan dolayı, evdeki hesap çarşıya uymadı maalesef. Bugün farklı bir gün bekliyorum. 6 senedir bu büyük buluşmayı bekliyordum. Son dönemde çok fazla şey söylendi, iftiralar atıldı. Ama bir gram bile doğruluk payı yok. Bugünden sonra en büyük hayalim, bizi destekleyenlere ‘iyi ki oy vermişim’ dedirtmek. Desteklemeyenlerin ise ‘adam iyi dayanmış’ demesi.”

“Önemli bir mesafe kat ettik”

“6 sene boyunca beraberdik ve bu sürede oldukça önemli mesafeler kat ettik. Tüm branşlarda büyük başarılar elde ettik. Batmaya yakın bir kulübü, Mourinho’yu trasfer edebilecek bir noktaya getirdik. Ama aslında daha yeni başlıyoruz.”

“Bu teklifi son kez yapıyorum”

“Ayrılma şekline içim acıdı. Yaptığı basın açıklamasındaki iddiaların hepsi boş. Çok geç değil. Haydi bu akşam çıkalım, isteğiniz bir yerde buluşalım ve konuşalım. Bu tekilifi son kez yapıyorum."

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